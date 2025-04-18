Мнения разошлись: латышские языковеды не знают, что делать со словом "рашизм"

Член комиссии Марис Балтиньш на заседании объяснил, что это слово является однозначным и понятным, как свидетельствует протокол заседания комиссии. Однако выразил сомнение, является ли оно непременно термином или скорее отсылкой к фашизму. По его мнению, это скорее публицистическое слово.