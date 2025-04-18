Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 17:42
Мнения разошлись: латышские языковеды не знают, что делать со словом "рашизм"
Комиссия по терминологии Академии наук Латвии пришла к соглашению, что слову «рашизм» не следует присваивать статус термина.
Член комиссии Марис Балтиньш на заседании объяснил, что это слово является однозначным и понятным, как свидетельствует протокол заседания комиссии. Однако выразил сомнение, является ли оно непременно термином или скорее отсылкой к фашизму. По его мнению, это скорее публицистическое слово.
Представитель Центра государственного языка Артурс Крастиньш также предложил пока воздержаться от признания этого слова термином. Таким образом, комиссия договорилась временно не присваивать слову «рашизм» статус термина.