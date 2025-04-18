Вышла из развалин спустя полтора года после похищения - история спасения собаки погибшего заложника
В разгар продолжающейся войны, развязанной террористами ХАМАС, в Израиле произошла трогательная история, которая принесла луч надежды и радости. Собака по кличке Билли, породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, была спасена израильскими военными после 18 месяцев отсутствия и воссоединилась со своей семьей в Израиле.
Билли исчезла 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАСа на кибуц Нир-Оз, в результате которого были убиты около 1200 израильтян и более 250 человек были похищены. Собака принадлежала семье израильского историка Алекса Данцига, похищенного в Газу из кибуца Нир-Оз, а затем убитого в плену. Хозяйка собаки, Рахель Данциг, потерявшая в тот день своего бывшего мужа и брата считала, что Билли тоже погибла. Однако недавно израильский солдат обнаружил Билли в южной части Газы, в городе Рафах. Собака вылезла из-под развалин, услышав иврит, и подошла к израильским военным.
«Я подошел к бронетранспортеру и увидел, как ко мне идет очаровательная Билли. Она просто побежала ко мне и прыгнула на руки. Я сказал себе, что она обязательно поедет со мной в Израиль. Я буквально боролся за то, чтобы она поехала со мной», — рассказал Авиад Шапира, который нашел Билли.
Четыре дня собака находилась с бойцом, сопровождала его во время дежурств, а затем вместе с ним отправилась в Израиль. Благодаря микрочипу удалось установить личность животного и связаться с ее хозяйкой.
С 7 октября о местонахождении Билли ничего не было известно. Семья была шокирована этой новостью и уже не надеялись на спасение пса:
«Мы не верили, что она выжила. Мы купили детям еще одну собаку той же породы. Теперь они обе будут жить вместе с нами».
Сейчас Билли снова дома, хотя она потеряла в весе и выглядит дезориентированной. Для Рахель Данциг возвращение собаки стало источником утешения.