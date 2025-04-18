Вышла из развалин спустя полтора года после похищения - история спасения собаки погибшего заложника

Билли исчезла 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАСа на кибуц Нир-Оз, в результате которого были убиты около 1200 израильтян и более 250 человек были похищены. Собака принадлежала семье израильского историка Алекса Данцига, похищенного в Газу из кибуца Нир-Оз, а затем убитого в плену. Хозяйка собаки, Рахель Данциг, потерявшая в тот день своего бывшего мужа и брата считала, что Билли тоже погибла. Однако недавно израильский солдат обнаружил Билли в южной части Газы, в городе Рафах. Собака вылезла из-под развалин, услышав иврит, и подошла к израильским военным.