Жители Латвии бросились скупать золото - к чему бы это?
Статистика Tavex Latvia по объемам продаж за 2025 год показывает значительные тенденции — интерес жителей Латвии к инвестиционному золоту достиг рекордного уровня. Такой спрос ранее не наблюдался.
По состоянию на 15 апреля текущего года количество сделок по покупке золота увеличилось на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще более впечатляющей является общая сумма инвестиций — она выросла на 191%, что подтверждает растущий интерес общества к золоту как к надежному инвестиционному активу, несмотря на рекордно высокую цену на золото.
Результаты продаж золота в этом году на 10% превысили предыдущий рекорд, установленный в 2022 году — в период начала войны в Украине. Самыми популярными продуктами в Латвии остаются монеты и слитки весом в одну тройскую унцию, а также золотые слитки по 20 грамм и 1 грамму.
Также существенно вырос спрос на иностранную валюту — на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Объем проданной валюты в евро достиг самого высокого уровня за последние пять лет. Чаще всего покупают следующие валюты: доллары США, китайские юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Иностранную валюту в Латвии приобретают как для сбережений, так и в целях путешествий.