Жители Латвии бросились скупать золото - к чему бы это?

По состоянию на 15 апреля текущего года количество сделок по покупке золота увеличилось на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще более впечатляющей является общая сумма инвестиций — она выросла на 191%, что подтверждает растущий интерес общества к золоту как к надежному инвестиционному активу, несмотря на рекордно высокую цену на золото.