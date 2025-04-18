Токсичные игрушки и косметика: почему латвийцы готовы покупать опасные товары

«Следующий пример. Простая кукла, которая может попасть и ко мне домой. С ней могли бы играть мои две дочери. Но она содержит опасные химические вещества, которые добавляются в пластмассу, чтобы повысить ее эластичность, прозрачность, устойчивость и срок службы. Эти вещества очень вредны для детей, и в будущем могут повлиять на их репродуктивные способности», — рассказывает еврокомиссар Макграт.