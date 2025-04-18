Токсичные игрушки и косметика: почему латвийцы готовы покупать опасные товары
Каждый год в Европе выявляют тысячи опасных товаров, которые могут навредить потребителям. Несмотря на строгие стандарты, на рынок продолжают поступать некачественные игрушки, косметика и электроника. Как защитить себя от таких покупок?
Уже более 20 лет в Евросоюзе действует особая система экстренного оповещения, которая позволяет ведомствам стран-участниц быстро получать предупреждения об опасных для потребителей товарах. В прошлом году было зарегистрировано рекордное число сообщений - более 4000. Это значит, что вопреки строгим требованиям безопасности и защиты потребителей в Европу все же попадают некачественные и опасные товары, сообщает LSM+.
Комиссар ЕС по правам потребителей Майкл Макграт на пресс-конференции показал несколько опасных товаров, которые с виду выглядели совершенно нормально. «Этот адаптер, возможно, выглядит совершенно безопасным для использования, но на самом деле у него есть несколько проблем. Когда кто-то использует этот адаптер и вставляет его, например, во французскую розетку — есть риск получить удар током. Такого не должно быть».
Косметика и игрушки для детей — две группы продуктов, в которых констатируется больше всего нарушений. Латвийский Центр по защите прав потребителей (РТАС, ЦЗПП) указывает, что в нашей стране больше всего нарушений обнаружено именно в игрушках.
«Следующий пример. Простая кукла, которая может попасть и ко мне домой. С ней могли бы играть мои две дочери. Но она содержит опасные химические вещества, которые добавляются в пластмассу, чтобы повысить ее эластичность, прозрачность, устойчивость и срок службы. Эти вещества очень вредны для детей, и в будущем могут повлиять на их репродуктивные способности», — рассказывает еврокомиссар Макграт.
На репродуктивные способности могут отрицательно повлиять также синтетическое парфюмерное вещество в косметике, которая не соответствует европейским стандартам. Это бутилфенил метилпропионал. Его все еще используют и некоторые европейские производители косметики.
Центр по защите прав потребителей указывает, что европейские страны сейчас усиленно контролируют рынок косметики, поэтому нарушений выявляется больше. По статистике, 40% вредных товаров попадают в Европу из Китая. Европейская комиссия не предоставила информацию о том, какая доля опасных товаров попала в Европу через такие платформы, как Temu и Shain. Но ясно, что на них часто продаются опасные товары, говорит Макграт: