Стали известны детали переговоров коалиции доброй воли с Украиной в Париже

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X, сегодня в Елисейском дворце в Париже при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником по вопросам национальной безопасности Германии Йенсом Пльотнером.