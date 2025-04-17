Стали известны детали переговоров коалиции доброй воли с Украиной в Париже
Украинская делегация топ-чиновников в Париже провела встречу с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X, сегодня в Елисейском дворце в Париже при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником по вопросам национальной безопасности Германии Йенсом Пльотнером.
"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полного прекращения огня, многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул Сибига.
Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, на переговорах с представителями стран коалиции доброй воли были обсуждены дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.
"В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для нашей страны", - отметил Умеров.
По его словам, работа над гарантиями безопасности вместе с нашими партнерами продолжается. "Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев", - добавил Умеров.