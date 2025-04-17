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В Латвии
Вчера 19:22
Владельцев животных призывают заблаговременно позаботиться о запасах лекарств на время праздников
Латвийская ассоциация ветеринаров (LVB) рекомендует владельцам животных проверить свои запасы медикаментов и заранее подготовить резерв, чтобы обеспечить необходимое лечение своим питомцам в период, когда доступ к лекарствам может быть ограничен, сообщили в организации.
Особенно важно это для животных с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечная недостаточность, поскольку прерывание курса лечения может угрожать их жизни.
Во время длинных праздников поставки лекарств не осуществляются, поэтому владельцы должны проявить ответственность уже сейчас, подчеркнул председатель LVB Илмарс Дуритис.
Также рекомендуется обратиться к ветеринару, даже если обнаружены незначительные симптомы недомогания, чтобы избежать ухудшения состояния животного. В праздничные дни большинство ветеринарных клиник будут закрыты, а те, что останутся открытыми, могут взимать более высокую плату за услуги.