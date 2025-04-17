Владельцев животных призывают заблаговременно позаботиться о запасах лекарств на время праздников

Также рекомендуется обратиться к ветеринару, даже если обнаружены незначительные симптомы недомогания, чтобы избежать ухудшения состояния животного. В праздничные дни большинство ветеринарных клиник будут закрыты, а те, что останутся открытыми, могут взимать более высокую плату за услуги.