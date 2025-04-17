Целый арсенал! При строительстве Rail Baltica под Иецавой обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны

Как сообщили в EDzL, поиск неразорвавшихся боеприпасов на участке площадью около 16 гектаров был начат в феврале и проводился в соответствии с национальными и международными требованиями безопасности. Поиск проводили сертифицированные специалисты, саперы и эксперты Национальных вооруженных сил, используя технологии, позволяющие сканировать почву и выявлять возможные остатки боеприпасов. В ходе сканирования было выявлено 977 мест, указывающих на нахождение в земле металлических предметов, которые могли быть неразорвавшимися боеприпасам. В настоящее время завершена проверка всех мест и обнаружено 17 взрывоопасных предметов.