ЕЦБ снизил процентные ставки на 0,25 процентных пункта

Как отмечает ЕЦБ, показатели инфляции продолжают развиваться в соответствии с ожиданиями экспертов. Инфляция цен на услуги в последние месяцы значительно снизилась, большинство показателей базовой инфляции указывают на то, что она стабилизируется на уровне около среднесрочного целевого показателя ЕЦБ в размере 2%, а рост зарплат замедляется. Экономика еврозоны немного повысила свою устойчивость к глобальным потрясениям, однако перспективы роста ухудшились на фоне усиления торговой напряженности. Усиление неопределенности, вероятно, приведет к снижению доверия домохозяйств и бизнеса, а условия финансирования могут ужесточиться из-за негативной реакции рынка на торговую напряженность. Эти факторы могут оказать дальнейшее негативное влияние на перспективы экономики еврозоны, говорится в заявлении ЕЦБ.