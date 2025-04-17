Вот и "Дружбе" конец: в Чехии объявили о независимости от российской нефти

Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из трубопроводов, не связанных с Россией что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии. "Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", – заявил премьер-министр страны.