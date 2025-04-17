Вот и "Дружбе" конец: в Чехии объявили о независимости от российской нефти
Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Об этом в четверг заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Как сообщает "Радио Свобода", это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, по которому нефть поступает из итальянского порта Триест. Проект расширения мощностей нефтепровода начал реализовываться по инициативе чешского правительства осенью 2022 года, после российского вторжения в Украину. Расходы составили примерно 70 миллионов евро.
Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из трубопроводов, не связанных с Россией что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии. "Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", – заявил премьер-министр страны.
По нефтепроводу "Дружба" из России нефть поступала в Чехословакию и затем в независимую Чехию с 1962 года.