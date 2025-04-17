Гинтс Зилбалодис.
В Латвии
Вчера 18:21
Оскароносный режиссер Гинтс Зилбалодис объявил о том, что уходит из соцсети X. Что случилось?
Режиссер Гинтс Зилбалодис сообщил, что больше не планирует использовать социальную платформу X (ранее — Twitter).
Как написал он сам в X, его аккаунт был взломан мошенниками, связанными с криптовалютами. «Это был очень неприятный опыт, и я думаю, что больше не хочу быть на этой платформе. Вы все еще можете найти меня на других площадках», — отметил Зилбалодис.
Судя по информации в его профиле, Зилбалодис присоединился к Twitter в 2009 году, и у него было более 166 000 подписчиков.
Режиссера теперь можно найти на других микроблог-платформах, таких как Threads и BlueSky.
С момента, как миллиардер Илон Маск приобрел Twitter и переименовал его в X, многие пользователи и организации объявили о своем решении прекратить размещать контент на этой платформе.