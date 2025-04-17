Оскароносный режиссер Гинтс Зилбалодис объявил о том, что уходит из соцсети X. Что случилось?

Как написал он сам в X, его аккаунт был взломан мошенниками, связанными с криптовалютами. «Это был очень неприятный опыт, и я думаю, что больше не хочу быть на этой платформе. Вы все еще можете найти меня на других площадках», — отметил Зилбалодис.