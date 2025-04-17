В Тукумском крае, пытаясь скрыть следы убийства, молодой мужчина в лесу сжег тело человека
16 апреля около 7:00 в Государственную полицию поступила информация о сильном задымлении со стороны лесного массива в Семесской волости Тукумского края, вблизи автодороги Слока – Талси. Это могло свидетельствовать о возможном пожаре в лесу. Однако реальность оказалась трагичнее и страшнее...
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в лесу обгорелое тело человека. Позже было установлено, что погибший — мужчина 1949 года рождения. Учитывая, что тело было завернуто в одеяло, а неподалеку от места происшествия был найден брошенный автомобиль марки Toyota, а также другие обстоятельства, имелись обоснованные подозрения о злонамеренных действиях.
Незамедлительно были начаты оперативные действия по выяснению обстоятельств случившегося. Для расследования обстоятельств инцидента также использовались служебная собака и беспилотник, и уже через несколько часов Государственная полиция задержала предполагаемого виновного — мужчину 1996 года рождения. В его месте проживания был проведен обыск. Ранее он уже привлекался к ответственности за различные правонарушения.
По данному факту Государственная полиция возбудила уголовное дело по пункту 5 статьи 117 Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, сопровождавшееся надругательством над телом. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с надзором пробации на срок до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой.
17 апреля подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Государственная полиция продолжает расследование инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.