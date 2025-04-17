В Тукумском крае, пытаясь скрыть следы убийства, молодой мужчина в лесу сжег тело человека

Незамедлительно были начаты оперативные действия по выяснению обстоятельств случившегося. Для расследования обстоятельств инцидента также использовались служебная собака и беспилотник, и уже через несколько часов Государственная полиция задержала предполагаемого виновного — мужчину 1996 года рождения. В его месте проживания был проведен обыск. Ранее он уже привлекался к ответственности за различные правонарушения.