Загадочная смерть в лесу под Тукумсом: вместо обычных последствий возгорания спасатели обнаружили обгоревший труп

Оперативные службы, включая полицию, криминалистов, кинолога с собакой и оператора дрона, прибыли к лесной тропе возле шоссе Слока–Талси, недалеко от населенного пункта Кестерциемс. Как оказалось, эпицентр событий находился в глубине леса, на расстоянии нескольких сотен метров от дороги. Рядом с местом происшествия была обнаружена черная Toyota, съехавшая с дороги. На машине видны лишь незначительные повреждения — царапина на левом бампере.