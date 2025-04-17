Загадочная смерть в лесу под Тукумсом: вместо обычных последствий возгорания спасатели обнаружили обгоревший труп
Утро в волости Семе Тукумского края началось с тревожного вызова — спасатели выехали тушить лесной пожар, но наткнулись на брошенный автомобиль и тело мужчины, сообщает "Degpunktā".
Утром 16 апреля пожарно-спасательная служба получила сигнал о возгорании в лесу в районе волости Семе Тукумского края. Предполагалось, что это стандартный случай, однако прибывшие на место спасатели обнаружили нечто куда более зловещее — обгоревшее человеческое тело.
Оперативные службы, включая полицию, криминалистов, кинолога с собакой и оператора дрона, прибыли к лесной тропе возле шоссе Слока–Талси, недалеко от населенного пункта Кестерциемс. Как оказалось, эпицентр событий находился в глубине леса, на расстоянии нескольких сотен метров от дороги. Рядом с местом происшествия была обнаружена черная Toyota, съехавшая с дороги. На машине видны лишь незначительные повреждения — царапина на левом бампере.
Жители ближайших домов утром заметили густой дым, исходящий из леса, но не придали этому значения, полагая, что это — обычное весеннее возгорание. «Я не видела ничего, только дым, он шел из леса», — рассказала одна из местных жительниц. «Когда увидели, что приехали пожарные, скорая и полиция с сиренами, стало ясно — что-то серьезное произошло», — добавил другой очевидец.
Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце подтвердила, что на месте был найден труп с признаками воздействия огня, а также брошеная машина марки Toyota. Правоохранители начали уголовный процесс и выясняют, при каких обстоятельствах погиб человек. На данный момент личность погибшего и точные причины трагедии остаются неизвестными. Следствие продолжается.