Пятница будет самым жарким днем ​​месяца - воздух прогреется до +28 градусов

Это будет самый теплый день в этом месяце и один из самых жарких дней апреля в истории метеонаблюдений в Латвии. Самая высокая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в стране 18 апреля, составила +23,2 градуса в 1959 году, а месячный рекорд составил +27,9 градуса и был зарегистрирован 24 апреля 2000 года.