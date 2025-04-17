Не нашлось ни одного желающего купить Дом Москвы - содержать его продолжат налогоплательщики

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался по стартовой цене 3,57 миллиона евро. Позже цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе здание предлагали уже за 2,856 миллиона евро, но и тогда не нашлось желающих. На следующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 миллиона евро, однако интересующихся вновь не оказалось.