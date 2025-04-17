New York Times: Израиль хотел ударить по Ирану, но США не разрешили

Как пишет "Радио Свобода", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации и другие источники. По информации издания, Израиль разработал план атаки еще в мае. Основной целью операции было замедлить развитие иранской ядерной программы как минимум на год. Однако для ее успешной реализации требовалась поддержка Соединенных Штатов — как в военном плане, так и для защиты Израиля от возможного иранского ответа. После нескольких месяцев обсуждений внутри администрации Трамп принял решение отказаться от военного сценария и сосредоточиться на переговорах с Ираном.