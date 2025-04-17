Берлин отказался приглашать РФ на церемонию в память о 80-летии капитуляции нацисткого режима

Как говорится в сообщении бундестага, при планировании памятной церемонии в нынешнем году организаторы сознательно отказались от "дальнейших международных параметров". "Международные гости приглашены не были", - цитирует этот документ epd. Бундестаг, а вместе с ним и германская общественность "будут предаваться воспоминаниям об этом дне, ставшем днем освобождения от диктатуры национал-социалистского насилия", наедине с собой, указывается далее.