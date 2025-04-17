Берлин отказался приглашать РФ на церемонию в память о 80-летии капитуляции нацисткого режима
Официальных представителей России и Беларуси не пригласят в германский бундестаг на торжественную церемонию в память о 80-летии капитуляции национал-социалистского режима в Германии во Второй мировой войне.
"В результате оценки федерального правительства ФРГ не будут приглашены, кроме прочих, послы Российской Федерации и Беларуси", - приводит агентство epd ответ пресс-службы бундестага на запрос журналистов. Как сообщает DW, уточняется, что не приглашать на мероприятие представителей РФ и РБ рекомендовал организаторам МИД ФРГ.
При этом германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что о роли Красной армии в капитуляции Германии 8 мая 1945 года перед лицом союзников - США, Франции, Великобритании и СССР - важно помнить. Ранее, 16 апреля, один из спикеров министерства на фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину указал на недопустимость "инструментализации памятных мероприятий в пропагандистских целях".
Как говорится в сообщении бундестага, при планировании памятной церемонии в нынешнем году организаторы сознательно отказались от "дальнейших международных параметров". "Международные гости приглашены не были", - цитирует этот документ epd. Бундестаг, а вместе с ним и германская общественность "будут предаваться воспоминаниям об этом дне, ставшем днем освобождения от диктатуры национал-социалистского насилия", наедине с собой, указывается далее.