В Латвии открыт крупнейший в стране рыболовный магазин Ēsma Outdoor с бассейном

Магазин ориентирован на рыболовов всех направлений — для спиннинговой ловли, ловли с лодки, на форель и карпа, фидерной ловли, поплавочной и морской рыбалки. Особенно широк и уникален для Латвии выбор для любителей нахлыста и рыбалки в Норвегии. Также магазин будет интересен любителям активного отдыха: в ассортименте — одежда, аксессуары и снаряжение для природы.