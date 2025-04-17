В Латвии открыт крупнейший в стране рыболовный магазин Ēsma Outdoor с бассейном
В торговом центре SĀGA+ открылся крупнейший в Латвии рыболовный магазин Ēsma Outdoor, предлагающий совершенно новый формат покупок — специальный бассейн для тестирования рыболовных снастей.
В Ēsma Outdoor можно попробовать приманки и протестировать спиннинги в реальных условиях, чтобы сделать наиболее подходящий выбор. Длина бассейна составляет около 7 метров, объем — 9 м³.
Магазин ориентирован на рыболовов всех направлений — для спиннинговой ловли, ловли с лодки, на форель и карпа, фидерной ловли, поплавочной и морской рыбалки. Особенно широк и уникален для Латвии выбор для любителей нахлыста и рыбалки в Норвегии. Также магазин будет интересен любителям активного отдыха: в ассортименте — одежда, аксессуары и снаряжение для природы.
Хотя магазин уже открыт для посетителей, 26 апреля Ēsma Outdoor приглашает всех на официальное открытие и день знакомства.
Ēsma Outdoor стал последним новым магазином, завершившим формирование торгового комплекса SĀGA+. Центр полностью укомплектован современными магазинами-лидерами в своих сферах, предлагающими все необходимое для дома, интерьера и досуга.
Помимо нового рыболовного магазина, посетителям SĀGA+ доступны такие известные бренды, как салон интерьера Design Box, спортивный магазин Fans, магазин сантехники и отопления Komforts, инструментальный центр Stokker и пункт аренды инвентаря Ramirent.
SĀGA+ является частью торгового центра Sāga и располагается рядом с ним в отдельном здании по адресу Бикеру, 4, обеспечивая удобный доступ и широкие возможности для покупок.