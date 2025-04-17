Для выезжающих на пасхальные праздники за пределы Риги - где ожидаются серьезные пробки

Во второй половине дня в пригородах Риги возможна замедленная скорость движения. Также в вечернее время понедельника, 21 апреля, когда многие будут возвращаться в Ригу, стоит учитывать возможные задержки в пути и по возможности планировать поездки вне часов пик. В настоящее время строительные работы начаты на 22 участках государственных дорог: два — на главных автодорогах страны, семь — на региональных, пять — на местных, а также на девяти мостах.