Для выезжающих на пасхальные праздники за пределы Риги - где ожидаются серьезные пробки
Сегодня в пригородах Риги возможны затруднения в движении, поэтому водителей призывают заранее планировать дополнительное время в пути и не вести себя на дорогах опрометчиво, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Перед праздничными выходными, когда многие будут покидать город, LVC призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и принципы безопасного вождения — не совершать рискованные маневры и особенно тщательно оценивать необходимость обгона. Напоминается, что уже несколько лет основная причина смертельных ДТП на дорогах — столкновения, чаще всего происходящие из-за необдуманных обгонов или поворотов налево.
Во второй половине дня в пригородах Риги возможна замедленная скорость движения. Также в вечернее время понедельника, 21 апреля, когда многие будут возвращаться в Ригу, стоит учитывать возможные задержки в пути и по возможности планировать поездки вне часов пик. В настоящее время строительные работы начаты на 22 участках государственных дорог: два — на главных автодорогах страны, семь — на региональных, пять — на местных, а также на девяти мостах.
Наибольшие ограничения движения из-за дорожных работ на главных и региональных автодорогах:
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Шоссе Даугавпилс (A6), участок от Калниши до Любасте — движение организовано по одной полосе, ограничение скорости 50 км/ч.
Ожидаемое время прохождения участка: 20 минут.
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Дорога Рагана–Лимбажи (P9), участок от Видрижи до перекрестка с дорогой Дравниеки–Кайяс–Страупе–Лигатне (V127) — три участка с реверсивным движением, регулируемым светофорами, ограничения скорости 50 и 70 км/ч.
Ожидаемое время прохождения участка: около 25 минут.
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Дорога Плявиняс (Гостини)–Мадона–Гулбене (P37), участок от Цесвайне до перекрестка с дорогой Вецадулиена–Кайпи (V447) — до семи участков с реверсивным движением. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч.
Ожидаемое время прохождения: полчаса.
На 18 участках государственных дорог, где устанавливаются устройства для контроля средней скорости движения, допустимая скорость может периодически снижаться до 70 или 50 км/ч. Кроме того, на ряде участков с дорожными работами, где действует технологический перерыв, также сохраняются ограничения скорости — 70, а местами и 50 км/ч.