Не май месяц! После теплой пятницы и субботы латвийцев опять ждет похолодание

В пятницу воздух прогреется до +24...+28 градусов, в субботу температура составит +21...+26 градусов, более прохладная погода сохранится на части побережья. Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +15...+20 градусов, местами в Курземе и на Видземском побережье - от +9 до +14 градусов; в понедельник возможно понижение температуры еще на несколько градусов.