В четверг на юге страны температура воздуха может достичь +25 градусов

Облачность постепенно сократится, выглянет солнце, местами - в основном, на востоке страны - возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах на побережье ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно южный, на побережье - морской бриз.