Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:03
В четверг на юге страны температура воздуха может достичь +25 градусов
В четверг максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +10 градусов в некоторых районах на побережье до +23...+25 градусов в южной части страны, прогнозируют синоптики.
Облачность постепенно сократится, выглянет солнце, местами - в основном, на востоке страны - возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах на побережье ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, преимущественно южный, на побережье - морской бриз.
В Риге небо прояснится, осадков не ожидается. На юге города воздух прогреется до +22 градусов, вблизи моря ожидается гораздо более прохладная погода.