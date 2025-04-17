Эгоизм против красоты: почему некоторым мало полюбоваться сакурой в парке Узварас

Недавно в социальных сетях появилась публикация, в которой женщина выразила возмущение по поводу безответственного поведения некоторых посетителей парка. Она рассказала, как одна из девушек решила сломать ветки сакуры, несмотря на неоднократные замечания. Только после третьего предупреждения она прекратила свои действия. Автор поста эмоционально отметила: "Когда цветут сакуры, равнодушных нет! Даже у тех, у кого вместо мозга — пустота. Как вообще можно додуматься рвать сакуры?"