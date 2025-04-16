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Вчера 22:45
Дания объявила, что пошлет невооруженных военных в Украину на учения. Россия уже угрожает
Дания планирует отправить в Украину невооруженных солдат для участия в учениях, сообщил командующий армией Дании Петер Бойсен.
В интервью телекомпании TV2 он рассказал, что датские военные будут учиться у украинских военнослужащих, особенно перенимать их опыт ведения боевых действий с использованием дронов.
По словам Бойсена, датские солдаты будут находиться далеко от линии фронта, скорее всего, на полигонах в Западной Украине. Учения могут начаться уже летом, добавил он. Министр обороны Дании Труэлс Лунд Поулсен отказался комментировать эти планы, отметив, что это находится в юрисдикции армии.
Между тем посол России в Дании Владимир Барбин раскритиковал эту инициативу, заявив, что она ставит под угрозу жизни датских солдат. По его словам, Россия считает все военные объекты Украины, включая полигоны на западе страны, законными целями.