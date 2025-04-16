Дания объявила, что пошлет невооруженных военных в Украину на учения. Россия уже угрожает

По словам Бойсена, датские солдаты будут находиться далеко от линии фронта, скорее всего, на полигонах в Западной Украине. Учения могут начаться уже летом, добавил он. Министр обороны Дании Труэлс Лунд Поулсен отказался комментировать эти планы, отметив, что это находится в юрисдикции армии.