Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 18:04
В четверг возможны грозы, но температура воздуха поднимется до +24
В ночь на четверг в различных регионах Латвии, преимущественно в центральной и восточной частях страны, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, местами образуется туман. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6..+11 градусов.
Днем облаков станет меньше, местами — в основном в восточных районах — пройдут кратковременные дожди, возможны также грозы. В отдельных прибрежных районах ожидается туман. Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +10 градусов в некоторых прибрежных районах до +24 градусов на юге страны.
В Риге ночью будет дождь, в четверг осадков не ожидается, облачность уменьшится. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем поднимется примерно до +20 градусов.