В четверг возможны грозы, но температура воздуха поднимется до +24

Днем облаков станет меньше, местами — в основном в восточных районах — пройдут кратковременные дожди, возможны также грозы. В отдельных прибрежных районах ожидается туман. Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +10 градусов в некоторых прибрежных районах до +24 градусов на юге страны.