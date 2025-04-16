В Грузии приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе
фото: Скриншот видео
В 2018 году Кесария Абрамидзе представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International.
В мире

В Грузии приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Тбилисский городской суд приговорил к пожизненному заключению Беку Джаиани, обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, пишет "Эхо Кавказа".

Джаиани признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам. Сам Джаиани не присутствовал на оглашении приговора, однако направил письмо с раскаянием в содеянном.

Кесария Абрамидзе — известная грузинская модель, она сообщила о трансгендерном переходе в 2014 году. В 2018 году девушка представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International.

В сентябре 2024 года Джаиани, которого в СМИ называют партнером модели, убил Абрамидзе в ее же доме. По данным TV Pirveli, причиной конфликта могла стать публикация совместного фото в соцсетях. Джаиани нанес ей множественные удары ножом, а затем скрылся с места преступления.

Темы

Новая газета. ЕвропаЛГБТГрузияКесария

Другие сейчас читают