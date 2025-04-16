В Грузии приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе

Джаиани признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам. Сам Джаиани не присутствовал на оглашении приговора, однако направил письмо с раскаянием в содеянном.