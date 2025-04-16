В Грузии приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе
Тбилисский городской суд приговорил к пожизненному заключению Беку Джаиани, обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, пишет "Эхо Кавказа".
Джаиани признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам. Сам Джаиани не присутствовал на оглашении приговора, однако направил письмо с раскаянием в содеянном.
A court has sentenced Beka Jaiani to life in prison for the murder of transgender woman Kesaria Abramidze. Jaiani was found guilty of committing a particularly brutal, gender-based murder, as well as systematic beatings motivated by intolerance toward gender identity. pic.twitter.com/qajkVtuFpv— PUBLIKA (@Publika_ge) April 16, 2025
Кесария Абрамидзе — известная грузинская модель, она сообщила о трансгендерном переходе в 2014 году. В 2018 году девушка представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International.
В сентябре 2024 года Джаиани, которого в СМИ называют партнером модели, убил Абрамидзе в ее же доме. По данным TV Pirveli, причиной конфликта могла стать публикация совместного фото в соцсетях. Джаиани нанес ей множественные удары ножом, а затем скрылся с места преступления.