Все равны, но некоторые - дороже: женщины в Латвии по-прежнему зарабатывают меньше

В 2024 году наименьшая разница в зарплатах была в госуправлении - 3%, в сфере недвижимости - 4%, в деятельности административных и обслуживающих служб - 5,3%, а также в сфере транспорта и хранения - 5,6%. При этом наибольший разрыв в зарплате наблюдался в сфере искусства, развлечений и отдыха - 33,1%, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 30,7%, в сфере финансовой и страховой деятельности - 29,5%, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг - 24,8%.