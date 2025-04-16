Люди на Ратушной площади протестуют против шума ночью в Риге (16.04.2025)
16 апреля в Риге у Ратуши прошел пикет против нарушения ночного покоя.
В Латвии
Вчера 14:36
Люди на кроватях на Ратушной площади пикетируют против ночного шума в Риге
Сегодня в Риге у Ратуши прошел пикет против нарушения ночного покоя. Участники пришли с раскладушками и плакатами, на которых было написано: "Ночной покой - Риге!"
Организатор мероприятия Майя Крастиня пояснила, что скоро начнется новый развлекательный сезон, а ни Рижское самоуправление, ни государственные учреждения так и не смогли разработать нормативы, которые бы уменьшили шум от развлечений для жителей.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и напомнить, что экономику города формируют как нынешние, так и потенциальные жители Риги, на Ратушной площади сегодня прошел пикет, в котором приняли участие несколько десятков человек, призывая дать возможность людям высыпаться по ночам.