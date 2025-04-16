Люди на кроватях на Ратушной площади пикетируют против ночного шума в Риге

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и напомнить, что экономику города формируют как нынешние, так и потенциальные жители Риги, на Ратушной площади сегодня прошел пикет, в котором приняли участие несколько десятков человек, призывая дать возможность людям высыпаться по ночам.