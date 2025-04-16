Вашингтон пошел навстречу: США и Украина близки к заключению соглашения о полезных ископаемых
Власти США смягчили условия сделки о природных ископаемых Украины.
Как сообщает DW со ссылкой на американское агентство Bloomberg, Вашингтон значительно снизил оценку оказанной ранее Киеву помощи, которую Украина должна вернуть Соединенным Штатам за счет ресурсов. Если раньше в Белом доме говорили о 300 млрд долларов, то теперь речь идет о примерно 100 млрд. Этот показатель близок к оценке, которую ранее называл украинский президент Владимир Зеленский. Он оценивал оказанную США помощь в 90-100 млрд долларов.
Вместе с тем власти США по-прежнему отказываются вносить собственный вклад в общий инвестиционный фонд с Украиной, так как считают, что оказанная ранее помощь - замена такого взноса. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США как долг. Власти США и Украины отказались комментировать эти данные.
Как пишет Bloomberg, переговоры о сделке продолжаются. В нынешнем виде, который еще не утвержден, соглашение дает США преимущественное право на прибыль из общего инвестиционного фонда, куда будут поступать средства от украинских ресурсов. Фонд будет контролироваться Вашингтоном.
Глава Минфина США Скотт Бессент позитивно оценил ход переговоров с Украиной о ресурсах и допустил, что соглашение могут подписать уже на этой неделе. Ранее подписание не раз откладывалось, в том числе в последний момент.