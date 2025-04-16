Вашингтон пошел навстречу: США и Украина близки к заключению соглашения о полезных ископаемых

Как сообщает DW со ссылкой на американское агентство Bloomberg, Вашингтон значительно снизил оценку оказанной ранее Киеву помощи, которую Украина должна вернуть Соединенным Штатам за счет ресурсов. Если раньше в Белом доме говорили о 300 млрд долларов, то теперь речь идет о примерно 100 млрд. Этот показатель близок к оценке, которую ранее называл украинский президент Владимир Зеленский. Он оценивал оказанную США помощь в 90-100 млрд долларов.