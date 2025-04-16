68-летняя актриса объявила о рождении дочери от сына, умершего в 27 лет от рака

Алесс ушел из жизни в 27 лет от саркомы Юинга, редкого вида рака, поражающего кости или ткани вокруг костей. По словам Аны, она решилась на рождение ребенка, чтобы исполнить последнее желание сына. «Мы всю жизнь говорим о том, что мы вечны и что с нами ничего не произойдет. Вдруг однажды в 25 лет тебе говорят, что у тебя агрессивная форма рака», — сообщила телеведущая.