68-летняя актриса объявила о рождении дочери от сына, умершего в 27 лет от рака
фото: GTres / SplashNews.com/ Vida Press
Теперь 70-летняя актриса призналась, что Анита Сандра, которой сейчас два года, на самом деле не ее дочь, а внучка.
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68-летняя актриса объявила о рождении дочери от сына, умершего в 27 лет от рака

Отдел новостей

Otkrito.lv

Испанская актриса Ана Обрегон решилась на отчаянный поступок. Два года назад она сообщила о рождении дочери от погибшего сына с помощью донора и суррогатной матери.

Актриса, телеведущая и светская львица в 2020 году потеряла единственного сына Алехандро (Алесса) Леккио, который умер от агрессивной формы рака. Это стало болезненным ударом для Аны. В 68 лет она объявила о том, что у нее родилась дочь. В Испании суррогатное материнство запрещено, поэтому актриса отправилась в США. После рождения девочки она удочерила ее и вернулась в Мадрид, где новорожденная малышка по закону была признана ее ребенком, пишет TheVoiceMag.

фото: GTres / SplashNews.com/ Vida Press
Ана Обрегон в 2023 году после рождения внучки, которую она называла своей дочерью.
Ана Обрегон в 2023 году после рождения внучки, которую она называла своей дочерью.

Теперь 70-летняя актриса призналась, что Анита Сандра, которой сейчас два года, на самом деле не ее дочь, а внучка. Обрегон воспользовалась спермой сына, которую он сдал за два года до смерти, донорской яйцеклеткой, и услугами суррогатной матери.

«Эта девочка — не моя дочь, она моя внучка. Сейчас в моем доме полно плюшевых зверушек и игрушек. У меня даже есть маленький бассейн с шариками, в который она меня заставляет нырять», — сообщила артистка.

Алесс ушел из жизни в 27 лет от саркомы Юинга, редкого вида рака, поражающего кости или ткани вокруг костей. По словам Аны, она решилась на рождение ребенка, чтобы исполнить последнее желание сына. «Мы всю жизнь говорим о том, что мы вечны и что с нами ничего не произойдет. Вдруг однажды в 25 лет тебе говорят, что у тебя агрессивная форма рака», — сообщила телеведущая.

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