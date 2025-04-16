68-летняя актриса объявила о рождении дочери от сына, умершего в 27 лет от рака
Испанская актриса Ана Обрегон решилась на отчаянный поступок. Два года назад она сообщила о рождении дочери от погибшего сына с помощью донора и суррогатной матери.
Актриса, телеведущая и светская львица в 2020 году потеряла единственного сына Алехандро (Алесса) Леккио, который умер от агрессивной формы рака. Это стало болезненным ударом для Аны. В 68 лет она объявила о том, что у нее родилась дочь. В Испании суррогатное материнство запрещено, поэтому актриса отправилась в США. После рождения девочки она удочерила ее и вернулась в Мадрид, где новорожденная малышка по закону была признана ее ребенком, пишет TheVoiceMag.
Теперь 70-летняя актриса призналась, что Анита Сандра, которой сейчас два года, на самом деле не ее дочь, а внучка. Обрегон воспользовалась спермой сына, которую он сдал за два года до смерти, донорской яйцеклеткой, и услугами суррогатной матери.
«Эта девочка — не моя дочь, она моя внучка. Сейчас в моем доме полно плюшевых зверушек и игрушек. У меня даже есть маленький бассейн с шариками, в который она меня заставляет нырять», — сообщила артистка.
Алесс ушел из жизни в 27 лет от саркомы Юинга, редкого вида рака, поражающего кости или ткани вокруг костей. По словам Аны, она решилась на рождение ребенка, чтобы исполнить последнее желание сына. «Мы всю жизнь говорим о том, что мы вечны и что с нами ничего не произойдет. Вдруг однажды в 25 лет тебе говорят, что у тебя агрессивная форма рака», — сообщила телеведущая.