Силиня размахалась саблей: ей не нравится странная закупка Минобороны, которую защищает только Ринкевич
Министерство обороны решило на огромную сумму купить парадные сабли для молодых офицеров. Мнения руководства страны на этот счет разошлись.
В ближайшие годы Министерство обороны намерено потратить в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил. В предыдущие годы уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку таких атрибутов. Согласно действующему контракту, стоимость одной сабли составляет до 600 евро.
Естественно, такие траты вызвали недоумение у общественности. Все вокруг говорят о том, что стране угрожает опасность, что надо срочно вооружаться, а тут военные покупают потешные сабли по цене пулемета.
Однако, президент страны Эдгар Ринкевич неожиданно стал защищать покупку. Сегодня после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней он заявил, что армия — это не только снаряжение и обучение, но и традиции. По его словам, традиция вручать офицерскую саблю новым офицерам, лейтенантам, существует с 1920 года. По мнению Ринкевича, необходимо найти разумное и сбалансированное решение, к чему, по его словам, министр обороны выразил готовность.
Зато премьер-министр от сабель не в восторге. Эвика Силиня подчеркнула, что, как глава правительства, она должна сбалансировать различные финансовые потребности и определять приоритеты при формировании государственного бюджета на следующий год. В течение нескольких лет приоритетом правительства была безопасность, включая укрепление обороноспособности, что предполагает также усиление возможностей НВС. Как считает премьер, традиции в армии имеют значение, однако в условиях, когда другим отраслям предлагается искать пути сокращения расходов, средства должны расходоваться на более актуальные нужды. По словам Силини, она попросила министра обороны найти решение, чтобы на эту цель не направлялись столь значительные средства.
Да и сам министр обороны не уверен, что на внешний вид офицеров надо тратить такие деньги. «Офицерские традиции заслуживают уважения, но такие расходы необходимо тщательно оценить и сократить», — написал он недавно в X.