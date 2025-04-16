Силиня размахалась саблей: ей не нравится странная закупка Минобороны, которую защищает только Ринкевич

Зато премьер-министр от сабель не в восторге. Эвика Силиня подчеркнула, что, как глава правительства, она должна сбалансировать различные финансовые потребности и определять приоритеты при формировании государственного бюджета на следующий год. В течение нескольких лет приоритетом правительства была безопасность, включая укрепление обороноспособности, что предполагает также усиление возможностей НВС. Как считает премьер, традиции в армии имеют значение, однако в условиях, когда другим отраслям предлагается искать пути сокращения расходов, средства должны расходоваться на более актуальные нужды. По словам Силини, она попросила министра обороны найти решение, чтобы на эту цель не направлялись столь значительные средства.