Декларация президента: сбережения Ринкевича на банковских счетах увеличились до 179 144 евро

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 262 евро. 209 евро составили проценты от Swedbank, 12 288 евро - проценты от Госказны. Также президент получили компенсацию в латвийском филиале Compensa Vienna Insurance Group на сумму 298 евро.