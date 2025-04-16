Президент Эдгар Ринкевич.
В Латвии
Вчера 12:15
Декларация президента: сбережения Ринкевича на банковских счетах увеличились до 179 144 евро
Президент Эдгар Ринкевич в прошлом году приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, говорится в его декларации о доходах за 2024 год.
Безналичные сбережения президента увеличились до 179 144 евро, что на 84 803 евро больше, чем в 2023 году (94 341 евро).
148 924 евро из этой суммы хранились на счете в Swedbank, 1103 евро - в Revolut. Еще 4213 евро составляли накопления в латвийском филиале Swedbank Life Insurance SE, 24 902 евро - в Swedbank atklātajs pensiju fonds.
В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 262 евро. 209 евро составили проценты от Swedbank, 12 288 евро - проценты от Госказны. Также президент получили компенсацию в латвийском филиале Compensa Vienna Insurance Group на сумму 298 евро.
В декларации Ринкевич указал, что ему принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале, а также облигации на сумму 300 000 евро.