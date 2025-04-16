Минюст объяснил, почему банки не должны общаться с клиентами по-русски; законопроект уже в Сейме
Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) отложила на две недели рассмотрение предложения парламентского секретаря Министерства юстиции Лаумы Паэглькалны о поправках к Закону о кредитных учреждениях. Поправки обязывают поставщиков финансовых услуг общаться с клиентами преимущественно на государственном языке.
Предложение однако предусматривает, что общение может происходить также на одном из официальных языков государств-членов Европейского Союза или стран-кандидатов на вступление в ЕС, если работник кредитного учреждения владеет этим языком, а клиент или его представитель — иностранец. Под общением понимается передача или получение информации в любом виде и форме, в том числе с использованием цифровых инструментов.
В обосновании поправок указано, что фактическая ситуация показывает — при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе при телефонной и цифровой коммуникации, часто используется русский язык, что ослабляет позиции государственного языка в обществе. Кроме того, часть поставщиков и получателей услуг не владеют русским языком, что ставит их в неблагоприятное положение. Поэтому, по мнению министерства, необходимы изменения в Законе о кредитных учреждениях, чтобы закрепить принцип, согласно которому коммуникация, связанная с предоставлением финансовых услуг, должна происходить на государственном языке.
Советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс рассказал, что кредитные учреждения исполнят такие поправки, но для этого потребуется время и значительные финансовые ресурсы. По словам Пастарса, банкам это обойдется в сумму с семизначной цифрой. Он также призвал четко указать в законопроекте, что это не касается устной коммуникации с клиентом, например, по телефону.
Ранее Паэглькална поясняла, что цель поправок — не запретить разговоры с клиентами на русском языке, а изменить ситуацию с интернет-страницами банков, чтобы вся информация на них была представлена на государственном языке.