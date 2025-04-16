Минюст объяснил, почему банки не должны общаться с клиентами по-русски; законопроект уже в Сейме

В обосновании поправок указано, что фактическая ситуация показывает — при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе при телефонной и цифровой коммуникации, часто используется русский язык, что ослабляет позиции государственного языка в обществе. Кроме того, часть поставщиков и получателей услуг не владеют русским языком, что ставит их в неблагоприятное положение. Поэтому, по мнению министерства, необходимы изменения в Законе о кредитных учреждениях, чтобы закрепить принцип, согласно которому коммуникация, связанная с предоставлением финансовых услуг, должна происходить на государственном языке.