"Мы, конечно, благодарны, но..." На просьбу вложиться в airBaltic Эстония может предложить лишь "эмоциональную поддержку"

"Честно говоря, латвийцам от имени эстонского народа нужно сказать большое спасибо, потому что, если в нашем регионе есть хорошо работающая авиакомпания, то это airBaltic. Мы должны быть очень благодарны латвийцам за то, что они поддерживают такое качество и обеспечивают рейсы из Эстонии. Латвийцы ожидают от Эстонии и Литвы политической поддержки и интереса к возможному выходу на биржу в будущем. Это не обязательно означает вложение денег, это означает также эмоциональную поддержку", - сказал Михал.