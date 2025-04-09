Эстонии и Литве предложили купить немножко airBaltic. В Таллине и Вильнюсе думают

Из ее слов также стало ясно, что есть претензии и к рентабельности airBaltic. «Вопрос в том, почему у airBaltic так много расходов, которые вызывают у нас вопросы, — сказала Силиня. — Для нас важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнер, но не любой ценой. (...) Нам нужно соотносить расходы с нашими возможностями. (...) Вход Lufthansa — это хорошо, но нам необходимо пересмотреть стратегию авиакомпании, чтобы понять, во сколько она нам обходится».