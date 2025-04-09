Эстонии и Литве предложили купить немножко airBaltic. В Таллине и Вильнюсе думают
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня политически обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть их потенциальную заинтересованность в покупке акций авиакомпании airBaltic.
Эвика Силиня в интервью TV3 отметила, что ответ соседей пока неизвестен, но правительство Латвии будет продолжать работу в этом направлении. По ее словам, успешный выпуск акций irBaltic был ключевым требованием для уволенного директора авиакомпании Мартина Гаусса, так и главным условием для нового руководства.
На вопрос, поддерживала ли она замену Гаусса, Силиня ответила, что airBaltic уже давно сталкивается с трудностями. Руководству компании дважды не удалось должным образом подготовить и провести выпуск акций, поэтому сначала был заменен совет, а теперь новый совет оценил работу исполнительного директора. У премьера нет оснований сомневаться в этом решении, которое было принято после выражения недоверия со стороны руководства Министерства сообщения.
Что касается возможного негативного влияния увольнения Гаусса, Силиня считает, что прямой связи быть не должно, поскольку вопрос не только в руководителе, а в целом ряде факторов. В любом случае, она уверена, что какие-то решения для ситуации нужно было искать.
Премьер подчеркнула, что государство сейчас не может напрямую инвестировать в airBaltic, так как это запрещено требованиями Европейской комиссии. Соответственно, государство не может быть единственным покупателем акций — должны быть и другие инвесторы.
Из ее слов также стало ясно, что есть претензии и к рентабельности airBaltic. «Вопрос в том, почему у airBaltic так много расходов, которые вызывают у нас вопросы, — сказала Силиня. — Для нас важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнер, но не любой ценой. (...) Нам нужно соотносить расходы с нашими возможностями. (...) Вход Lufthansa — это хорошо, но нам необходимо пересмотреть стратегию авиакомпании, чтобы понять, во сколько она нам обходится».
Силиня ожидает от Министерства сообщения нового стратегического видения развития airBaltic, в котором авиакомпания останется стратегическим государственным предприятием, но расходы будут сбалансированы с бизнес-планом. Премьер ждет также оценки маршрутов на предмет их рентабельности.
Премьер хотела бы, чтобы новый директор или круг кандидатов на эту должность определились уже в мае.