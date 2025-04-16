Вашингтон отменил гранты на укрепление демократии в странах бывшего СССР

США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, "гражданское участие" в Узбекистане, "устойчивость новостных редакций" в Молдове, "противодействие дезинформации" в Беларуси, "экологическую устойчивость" в Армении и другие. Кроме того, отменены гранты на "медийное разнообразие" в Великобритании.