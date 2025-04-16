Вашингтон отменил гранты на укрепление демократии в странах бывшего СССР
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Вашингтон отменил гранты на укрепление демократии в странах бывшего СССР

Отдел новостей

Otkrito.lv

Госдепартамент США отменил 139 грантов для иностранных проектов на общую сумму 214 миллионов долларов.

Как сообщает DW, госсекретарь США Марко Рубио уже утвердил это решение, а его реализация началась уже с 15 апреля.

США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, "гражданское участие" в Узбекистане, "устойчивость новостных редакций" в Молдове, "противодействие дезинформации" в Беларуси, "экологическую устойчивость" в Армении и другие. Кроме того, отменены гранты на "медийное разнообразие" в Великобритании.

Первичный обзор программ предоставляемой США иностранной помощи был проведен Госдепартаментом в конце февраля, однако затем возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) провел дополнительное расследование, по результатам которого итоговое количество грантов, подлежащих блокировке, было увеличено.

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