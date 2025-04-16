Вашингтон отменил гранты на укрепление демократии в странах бывшего СССР
Госдепартамент США отменил 139 грантов для иностранных проектов на общую сумму 214 миллионов долларов.
Как сообщает DW, госсекретарь США Марко Рубио уже утвердил это решение, а его реализация началась уже с 15 апреля.
США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, "гражданское участие" в Узбекистане, "устойчивость новостных редакций" в Молдове, "противодействие дезинформации" в Беларуси, "экологическую устойчивость" в Армении и другие. Кроме того, отменены гранты на "медийное разнообразие" в Великобритании.
Первичный обзор программ предоставляемой США иностранной помощи был проведен Госдепартаментом в конце февраля, однако затем возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) провел дополнительное расследование, по результатам которого итоговое количество грантов, подлежащих блокировке, было увеличено.