В Евросоюзе прозвучало предупреждение по поводу 9 мая
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила европейских лидеров о недопустимости возможного участия в военном параде в Москве 9 мая и призвала вместо этого выразить солидарность с Украиной. Об этом сообщила газета Politico после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
По информации российских СМИ, Кремль разослал приглашения лидерам Китая, Индии и Бразилии, а также Словакии — страны-члена ЕС — и Сербии, которая стремится вступить в Евросоюз.
«То, что мы подробно обсудили и о чем заявили различные государства-члены, — это то, что любое участие в параде или праздновании 9 мая в Москве не будет воспринято Европой легкомысленно, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе», — предупредила Каллас.
Она добавила, что ЕС также не желает, чтобы какая-либо из стран, претендующих на членство в ЕС, принимала участие в празднованиях Путина в Москве. Ранее Politico сообщала, что Украина пригласит европейских чиновников и лидеров в Киев 9 мая.
«Я призвала все страны-члены, а также представителей европейских институтов как можно чаще посещать Киев, чтобы на деле продемонстрировать нашу солидарность и показать, что мы на стороне Украины», — подчеркнула Каллас.
В канцелярии Виктора Орбана сообщили, что премьер-министр Венгрии не будет участвовать в параде в Москве. Лидер Словакии Роберт Фицо подтвердил свое участие еще в ноябре 2024 года.