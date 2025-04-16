В Евросоюзе прозвучало предупреждение по поводу 9 мая

«То, что мы подробно обсудили и о чем заявили различные государства-члены, — это то, что любое участие в параде или праздновании 9 мая в Москве не будет воспринято Европой легкомысленно, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе», — предупредила Каллас.