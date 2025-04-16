Министр финансов Арвилс Ашераденс.
В Латвии
Вчера 11:03
Министр финансов заговорил о повышении налогов - что обещает?
Возможность повышения налогов в настоящее время не рассматривается, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
"В настоящее время мы не рассматриваем такой сценарий", - сказал министр.
Он отметил, что экономика Латвии вернулась к росту, но это не 5%, а около 1%. Кроме того, заявления администрации США в начале апреля вызвали значительные изменения в международной экономике, которые затронут и Латвию. "Повышение налогов означало бы замедление экономики. Поэтому в данный момент мы не рассматриваем такую альтернативу. Для нас важно, чтобы экономика росла", - сказал министр.