Министр финансов заговорил о повышении налогов - что обещает?

Он отметил, что экономика Латвии вернулась к росту, но это не 5%, а около 1%. Кроме того, заявления администрации США в начале апреля вызвали значительные изменения в международной экономике, которые затронут и Латвию. "Повышение налогов означало бы замедление экономики. Поэтому в данный момент мы не рассматриваем такую альтернативу. Для нас важно, чтобы экономика росла", - сказал министр.