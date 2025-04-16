Земля под ударом: мощный геомагнитный шторм начался в ночь на среду

Последствия выброса солнечных протуберанцев добрались до Земли вечером 15 апреля. При этом расслабляться пока рано: колебания в магнитосфере с нами еще надолго. Предварительные расчеты ученых показывают, что штормить Землю будет всю среду: в течение ближайших суток на нашу планету обрушатся новые волны геомагнитных бурь, которые прекратятся только к вечеру 17 апреля. Однако даже в пятницу будет сохраняться вероятность новых геомагнитных возмущений.