Земля под ударом: мощный геомагнитный шторм начался в ночь на среду
Эксперты подтвердили вероятность магнитной бури на Земле 16 апреля. Она случится из-за выброса двух солнечных протуберанцев.
В ночь на среду магнитосфера Земли оказалась под сильным давлением: вскоре после полуночи на нашу планету обрушился геомагнитный шторм. Возмущения геомагнитного поля были спрогнозированы заранее и стали следствием недавнего всплеска солнечной активности.
Последствия выброса солнечных протуберанцев добрались до Земли вечером 15 апреля. При этом расслабляться пока рано: колебания в магнитосфере с нами еще надолго. Предварительные расчеты ученых показывают, что штормить Землю будет всю среду: в течение ближайших суток на нашу планету обрушатся новые волны геомагнитных бурь, которые прекратятся только к вечеру 17 апреля. Однако даже в пятницу будет сохраняться вероятность новых геомагнитных возмущений.
Геомагнитный шторм, который начался в ночь на 16 апреля, достиг уровня G2 (умеренный). Это означает, что возмущения магнитного поля могут повлиять на работу спутников, навигационных систем и средств связи. Кроме того, метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, скачки давления, раздражительность и бессонницу.
По прогнозам, новые всплески возможны 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая. В эти дни уровень активности может достигать Kp = 6, что считается сильной бурей.