"Не каждая готова надеть военную форму": служба женщин в армии вызывает вопросы
Вопрос участия женщин в обязательной военной службе Латвии продолжает вызывать дискуссии. Свою позицию по этому поводу высказал секретарь Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Янис Скрастиньш.
В эфире передачи “Uz līnijas” на TV24 Янис Скрастиньш заявил, что на данный момент нет необходимости в обязательном призыве женщин в Государственную оборонную службу. «Да, такая дискуссия уже проходила — не только в комиссии, но и более широко. Я часто встречаюсь со старшеклассниками, обсуждаю с ними этот вопрос и прислушиваюсь к их мнению. Для меня важно понимать позицию молодежи», — отметил Скрастиньш.
Он подчеркнул, что действующая практика — когда женщины могут добровольно вступать в армию — является оптимальной и справедливой. «На мой взгляд, это решение правильное и не нарушает демократические нормы, как это иногда утверждают. Женщины, которые хотят служить, имеют такую возможность, но это не должно быть обязательством для всех. Не каждая женщина готова надеть военную форму, но есть и те, кто действительно этого хочет», — пояснил депутат.