"Не каждая готова надеть военную форму": служба женщин в армии вызывает вопросы

Он подчеркнул, что действующая практика — когда женщины могут добровольно вступать в армию — является оптимальной и справедливой. «На мой взгляд, это решение правильное и не нарушает демократические нормы, как это иногда утверждают. Женщины, которые хотят служить, имеют такую возможность, но это не должно быть обязательством для всех. Не каждая женщина готова надеть военную форму, но есть и те, кто действительно этого хочет», — пояснил депутат.