Скорость, риск и трагедия: под Тукумсом мужчина погиб в страшной аварии

Очевидцы рассказывают, что незадолго до трагедии мужчина агрессивно ехал по дороге, чем и привлек внимание других участников движения. «Он обогнал нас на повороте, машину я не разглядела — была темная. Подумала про себя: куда он так мчится? Прошло всего несколько секунд — и он уже летел вверх колесами. Не справился с управлением, не знаю. Муж подошел, сказал, что он уже посинел», — рассказывает очевидица.