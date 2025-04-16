Скорость, риск и трагедия: под Тукумсом мужчина погиб в страшной аварии
В выходные в окрестностях Тукумса произошла трагическая авария. Сейчас цветы и множество свечей размещены у темного участка на обочине дороги - они находятся здесь в память о водителе, который погиб на месте происшествия, сообщает передача "Degpunktā".
Очевидцы рассказывают, что незадолго до трагедии мужчина агрессивно ехал по дороге, чем и привлек внимание других участников движения. «Он обогнал нас на повороте, машину я не разглядела — была темная. Подумала про себя: куда он так мчится? Прошло всего несколько секунд — и он уже летел вверх колесами. Не справился с управлением, не знаю. Муж подошел, сказал, что он уже посинел», — рассказывает очевидица.
Автомобиль марки Mercedes слетел в кювет примерно в полутора километрах от поселка Джуксте. Как видно на месте ДТП, горела не только машина, но и трава вокруг нее, однако пламя удалось вовремя потушить, и более крупного пожара удалось избежать. Машина начала дымиться через несколько минут после аварии. Находившиеся поблизости люди попытались помочь мужчине возрастом за 50 лет, который остался в своей машине, однако уже ничего не смогли сделать.
«Возможно, он не был пристегнут, потому что был наполовину высунут из окна, муж так сказал. Я не подходила, ждала скорую», — добавляет очевидица.
По факту происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело и выясняет все обстоятельства случившегося.