Власти выследили загрязнителя рижских сточных вод
Rīgas ūdens вышло на след виновных в загрязнении канализационной системы, из-за действий которых в минувший четверг и в понедельник местами в столице распространялся сильный неприятный запах.
Как сообщил руководитель отдела коммуникации Rīgas ūdens Сандрис Ванзович, в ходе проверок, проведенных службами предприятия в районе возникновения запахов, с высокой долей вероятности был идентифицирован возможный виновник инцидента. Полученная Rīgas ūdens информация, в том числе сделанные на месте фотографии, передана в полицию и Государственную службу окружающей среды.
К инциденту была причастна ассенизационная машина, зафиксирована и возможная территория загрязнения, отмечает Rīgas ūdens.
Как сообщалось, на прошлой неделе на территории от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в Риге у канализационных колодцев на улицах ощущался запах неизвестного происхождения.
Вчера сильный запах неясного происхождения распространился в районе ул. Крустпилс, из-за чего были эвакуированы сотрудники расположенного поблизости производственного предприятия. Замеры показали, что повышенной опасности для населения или окружающей среды нет.