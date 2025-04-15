Власти выследили загрязнителя рижских сточных вод

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Rīgas ūdens Сандрис Ванзович, в ходе проверок, проведенных службами предприятия в районе возникновения запахов, с высокой долей вероятности был идентифицирован возможный виновник инцидента. Полученная Rīgas ūdens информация, в том числе сделанные на месте фотографии, передана в полицию и Государственную службу окружающей среды.