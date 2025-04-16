"Сжигаем ворон на костре!" Художник Бректе шокирует демоническим пасхальным рецептом
фото: Скриншот видео
Кристиан Бректе провоцирует: "На Пасху никаких яиц, только ворона!"
В Латвии

"Сжигаем ворон на костре!" Художник Бректе шокирует демоническим пасхальным рецептом

Отдел новостей

Otkrito.lv

Скандальный художник Кристиан Бректе вновь привлек внимание общественности новым видео, в котором предлагает приготовить ворону "в пламени ада".

«На Пасху готовим ворону! Готовим с Кристианом Бректе. Эй, Чудной Даука говорил, что черные вороны самые вкусные», — говорит Бректе в начале видео, имитируя охоту. Однако добычей становится всего лишь резиновая курица.

В следующем кадре Бректе уже сидит за столом с «добычей», а на заднем плане виднеются черные кресты. «На праздники нужно экспериментировать и чтить традиции предков. На Пасху — никаких яиц, только черная ворона!» — говорит художник, уточняя, что ворона будет запечена в адском пламени, но сначала ее нужно замариновать.

Маринад состоит из молока матушки-дьяволицы, зубов вампира, глаз демона, перьев и волос ведьмы, и, конечно же, классических — соли и перца: «Сжигаем ворон на костре!» 

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