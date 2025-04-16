"Сжигаем ворон на костре!" Художник Бректе шокирует демоническим пасхальным рецептом

В следующем кадре Бректе уже сидит за столом с «добычей», а на заднем плане виднеются черные кресты. «На праздники нужно экспериментировать и чтить традиции предков. На Пасху — никаких яиц, только черная ворона!» — говорит художник, уточняя, что ворона будет запечена в адском пламени, но сначала ее нужно замариновать.