"Сжигаем ворон на костре!" Художник Бректе шокирует демоническим пасхальным рецептом
Скандальный художник Кристиан Бректе вновь привлек внимание общественности новым видео, в котором предлагает приготовить ворону "в пламени ада".
«На Пасху готовим ворону! Готовим с Кристианом Бректе. Эй, Чудной Даука говорил, что черные вороны самые вкусные», — говорит Бректе в начале видео, имитируя охоту. Однако добычей становится всего лишь резиновая курица.
В следующем кадре Бректе уже сидит за столом с «добычей», а на заднем плане виднеются черные кресты. «На праздники нужно экспериментировать и чтить традиции предков. На Пасху — никаких яиц, только черная ворона!» — говорит художник, уточняя, что ворона будет запечена в адском пламени, но сначала ее нужно замариновать.
LIELDIENĀS MELNĀ VĀRNA! GATAAVO AR KRISTIANU BREKTI! #foodlover #eastermenu #performance #fakeguns⚠️ #airsoft #latvija #brekte #masks #contemporaryart #blackcrows #cooking #foodchallenge #palmsunday #artist #cookingtiktok #kristiansbrekte #meetlover #pace pic.twitter.com/1jbSPweUdP— Kristians Brekte (@kristiansbrekte) April 13, 2025
Маринад состоит из молока матушки-дьяволицы, зубов вампира, глаз демона, перьев и волос ведьмы, и, конечно же, классических — соли и перца: «Сжигаем ворон на костре!»
Ранее Otkrito.lv сообщал, что против Кристиана Бректе возбуждено уголовное дело по заявлению депутатов Нацобъединения.