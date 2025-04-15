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15 апреля 2025 г., 21:49
Видео: Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в крайне неловкой ситуации на публичном мероприятии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вляпался в курьезный инцидент. Высокопоставленный чиновник сломал кубок во время награждения университетской команды штата Огайо по американскому футболу.
Как сообщает ABC News, команду Buckeyes награждали после победы в североамериканской студенческой лиге NCAA по американскому футболу. В церемонии награждении принимали президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.
Вице-президент пытался взять кубок, чтобы вручить его Buckeyes, но 15-килограммовый трофей неожиданно разломился на две части. "Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то другому после меня, поэтому решил его разбить", - пошутил Вэнс в Х после инцидента.
В январе 2025 года команда Ohio State Buckeyes завоевала свое девятое национальное футбольное первенство, победив Notre Dame со счетом 34-23 в финале College Football Playoff.