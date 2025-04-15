Видео: Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в крайне неловкой ситуации на публичном мероприятии

Вице-президент пытался взять кубок, чтобы вручить его Buckeyes, но 15-килограммовый трофей неожиданно разломился на две части. "Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то другому после меня, поэтому решил его разбить", - пошутил Вэнс в Х после инцидента.