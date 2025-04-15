В Германии ущерб экономике от пошлин США сравнили с войной

Как сообщает DW, исследователи провели опрос с 7 по 14 апреля среди 168 ведущих аналитиков. Их спрашивали об ожиданиях на следующие шесть месяцев. В итоге индекс ZEW, который в марте составлял 51,6 пункта, в апреле рухнул до минус 14 пунктов. Это минимальный показатель с июля 2023 года.