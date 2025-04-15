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В мире
15 апреля 2025 г., 22:41
В Германии ущерб экономике от пошлин США сравнили с войной
Индекс ожиданий немецкой экономики ZEW рухнул на 65,6 пункта из-за торговых пошлин США. Это крупнейший обвал показателя с начала войны в Украине и второй по величине в истории.
Как сообщает DW, исследователи провели опрос с 7 по 14 апреля среди 168 ведущих аналитиков. Их спрашивали об ожиданиях на следующие шесть месяцев. В итоге индекс ZEW, который в марте составлял 51,6 пункта, в апреле рухнул до минус 14 пунктов. Это минимальный показатель с июля 2023 года.
Одномоментное падение индекса на 65,6 пункта - крупнейшее с марта 2022 года, когда он рухнул из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущий одномоментный обвал индекса произошел в марте 2020 года из-за начала пандемии.
"Это второе по величине снижение экономических ожиданий ZEW за всю историю, несмотря на объявление об отсрочке взаимных тарифов в середине периода исследования", - сказал агентству Reuters немецкий экономист Андреас Шойерле.