В Европе вдруг поняли, что ей грозит катастрофа из-за пошлин Трампа против Китая. В чем причина?

Еще в прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь что Китай повысит налоги на автомобильную промышленность. "Худший сценарий – это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполоняет европейский рынок", – говорит Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, организации, занимающейся политическими исследованиями. По его мнению, такое развитие событий станет "двойным ударом для европейской промышленности", и это то, чего Европа хочет избежать.