В Европе вдруг поняли, что ей грозит катастрофа из-за пошлин Трампа против Китая. В чем причина?
Китай может завалить Европу своими дешевыми товарами, которые больше не принимают США. Это ослабит местную промышленность.
Как пишет The New York Times, Китай производит широкий спектр довольно дешевых товаров. Речь идет о различных отраслях – от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Большая часть этих товаров до недавнего времени была предназначена для американского рынка. На этом фоне в Европе растет опасение, что наплыв китайской продукции будет демпинговать рынок, ослабляя местную промышленность во Франции, Германии, Италии и остальных странах Европейского Союза.
"Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. В Европе существует общая тенденция и ощущение, что в эти времена Европа должна постоять за себя и защитить себя", – заявила научный сотрудник Совета по международным отношениям, базирующегося в Вашингтоне, Лиана Фикс.
Еще в прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь что Китай повысит налоги на автомобильную промышленность. "Худший сценарий – это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполоняет европейский рынок", – говорит Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, организации, занимающейся политическими исследованиями. По его мнению, такое развитие событий станет "двойным ударом для европейской промышленности", и это то, чего Европа хочет избежать.
В свою очередь, руководство Европейского Союза описывает Китай как своего системного соперника. Отношения между Брюсселем и Пекином ухудшились еще больше в последние годы. Причин было много, одна из них – поддержка Китаем России, которая ведет полномасштабную войну против Украины.