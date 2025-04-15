"Никакой поддержки этой идеи нет": в Даугавпилсе больше не хотят дискутировать о новом центре размещения задержанных иностранцев

"Сейчас мы по многим вопросам в самоуправлении проводим публичное обсуждение. Буквально вчера я встречался с жителями районов. Никакой поддержки этой идеи нет", - сказал Элксниньш. Поэтому он считает, что у самоуправления нет причин менять свою позицию. Мэр призвал Министерство внутренних дел (МВД) оценить возможности существующего центра и, возможно, расширить его. Как указал Элксниньш, центр даже не заполнен - в настоящее время занято 20 мест, хотя он рассчитан более чем на 80 человек.