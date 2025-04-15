Зеленский пригласил лидеров ЕС на 9 мая в Киев
Официальные приглашения главам МИД стран Евросоюза передал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совещания глав внешнеполитических ведомств в Люксембурге.
Как сообщает "Радио Свобода", в приглашении говорится, что цель приглашения - "демонстрация солидарности и решимости перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времён Второй мировой войны".
Издание Politico отмечает, что в тот же день, 9 мая, в Москве пройдет парад по случаю 80-летия победы над нацизмом, на который приглашены лидеры многих стран мира.
В Украине празднование Дня победы после российского широкомасштабного вторжения в страну перенесли на 8 мая. В этот день победа отмечается в большинстве стран Европы. Празднование дня Победы 9 мая - советская традиция, поддерживаемая в современной России и большинстве стран бывшего СССР.
9 мая в Украине теперь официально празднуется День Европы. В прошлые годы Киев в этот день уже посещали лидеры ЕС, в частности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Приезд 9 мая в Москву подтвердили лидеры ряда крупных стран, сохраняющих нейтралитет в войне России против Украины. Среди них руководители Китая, Индии, Бразилии, ряда стран СНГ, а также входящей в ЕС Словакии и страны-кандидата на вступление в ЕС Сербии. В руководстве ЕС выступают против посещения парада в Москве лидерами европейских стран. Об этом накануне заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, отметив, что в Евросоюзе крайне негативно будут воспринимать участие в московских торжествах руководителей прежде всего стран-кандидатов. Каллас призвала лидеров вместо Москвы приехать в Киев.