Зеленский пригласил лидеров ЕС на 9 мая в Киев

Приезд 9 мая в Москву подтвердили лидеры ряда крупных стран, сохраняющих нейтралитет в войне России против Украины. Среди них руководители Китая, Индии, Бразилии, ряда стран СНГ, а также входящей в ЕС Словакии и страны-кандидата на вступление в ЕС Сербии. В руководстве ЕС выступают против посещения парада в Москве лидерами европейских стран. Об этом накануне заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, отметив, что в Евросоюзе крайне негативно будут воспринимать участие в московских торжествах руководителей прежде всего стран-кандидатов. Каллас призвала лидеров вместо Москвы приехать в Киев.