В Эстонии уже 15 женщин признались, что стали жертвами серийного насильника

К концу марта полиция выявила пятерых жертв, теперь их стало гораздо больше. «На сегодняшний день в полицию обратились 15 возможных жертв сексуальных преступлений, и мужчина был взят под стражу. Несколько жертв узнали мужчину по сообщению, распространенному в СМИ и социальных сетях, а затем связались с полицией. Мы связались с возможными жертвами и продолжаем тщательно расследовать эти дела», — заявил во вторник возглавляющий группу по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей Реймо Райвет.