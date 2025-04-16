Латвийское платежное приложение Mobilly начнет этим летом работу в Эстонии

Эстонская парковочная компания Snabb вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением Mobilly, чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки. В результате сотрудничества приложение Mobilly теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках Snabb в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится и на Эстонию.