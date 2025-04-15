С наступлением тепла мигранты штурмуют нашу границу - в понедельник развернули 120 человек

В целом за этот год пресечено 997 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты семь человек. В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.