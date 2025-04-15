За этот год пресечено 997 попыток незаконного пересечения границы.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 17:03
С наступлением тепла мигранты штурмуют нашу границу - в понедельник развернули 120 человек
В понедельник латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 120 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов возобновится. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.
Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.
В целом за этот год пресечено 997 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты семь человек. В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.