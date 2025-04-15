В Латвии будет три категории убежищ - какая между ними разница?

Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной волны, воздействия ионизирующего излучения и осколков. В отличие от убежищ первой категории, эти убежища могут иметь стены и перекрытия меньшей толщины, а также они не будут оборудованы фильтрами для защиты от химических и токсичных боевых отравляющих веществ и оборудованием, обеспечивающим условия для дыхания при отсутствии подачи воздуха извне.